Juventus-Benevento, ultras della Curva Sud infuriati: "State umiliando la maglia"

I fedeli sostenitori della Juventus hanno criticato aspramente i loro beniamini dopo Juventus-Benevento, sfida valida per la Serie A 2020/2021 e terminata 0-1. Adolfo Gaich ha condannato i bianconeri a 2 settimane infernali, oltre che ad abbandonare forse definitivamente l'obiettivo Scudetto. Gli ultras della Curva Sud bianconera hanno mostrato il loro disappunto tramite il social network Instagram, tramite un post particolarmente significativo: "State umiliando la maglia, basta!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@CurvasudJuventus1897) SportFace.

