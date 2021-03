Palermo | alunna prende una nota e la madre aggredisce preside e insegnante

(Di domenica 21 marzo 2021) Aveva messo unasul registro ad unache aveva chiesto di andare in bagno senza più tornare in classe, e così, ladella ragazza, anziché fare una bella strigliata alla figlia per il suo comportamento, ha ben pensato di recarsi a scuola, picchiare lae inveire contro la professoressa. Laè stata sbattuta violentemente contro il muro e ha riportato un trauma cranico. Flc Cgil e Cisl hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dellae dell’: “La violenza non deve mai essere ammessa nei contesti di una società civile e non può trovare spazio all’interno delle istituzioni scolastiche, che sono i luoghi per antonomasia della crescita e della formazione civile e culturale dei cittadini del domani”, dice il segretario ...

Advertising

lacittanews : La dirigente è stata colpita con violenza, sbattuta al muro e ha riportato un trauma contusivo, refertato dopo il t… - _mrbyte : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Dirigente scolastica di Carini aggredita dalla madre di un'alunna finisce al pronto soccorso - https://t… - blogsicilia : #notizie #sicilia Dirigente scolastica di Carini aggredita dalla madre di un'alunna finisce al pronto soccorso -… - GDS_it : Lite in una #scuola di #Carini per un rimprovero: la madre di un'alunna aggredisce la preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo alunna

BlogSicilia.it

tweet Poco dopo le 13, del 19 marzo, la mamma di una, avvertita per telefono, si è recata a scuola, con intenzioni bellicose, per chiedere ... Il segretario generale Flc CgilFabio Cirino ...Episodio increscioso nelle scorse ore presso un istituto comprensivo della provincia di, dove una madre avrebbe aggredito una professoressa e la preside, con quest'ultima che ...di un', ...Nonostante i casi di positività al Covid siano diminuiti in Sicilia, le varianti continuano a preoccupare. Proprio a Palermo – si legge nel Giornale di Sicilia – è spuntata un’altra positività al cepp ...La figlia prende una nota per essere stata 45 minuti in bagno: mamma va a scuola e picchia la preside I fatti sono avvenuti in una scuola media della provincia di Palermo. L’alunna aveva chiesto di an ...