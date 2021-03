Inter-Sassuolo: due le date per il recupero. Conte poco felice del rinvio (Di sabato 20 marzo 2021) Due le possibili date per il recupero di Inter-Sassuolo Oggi sarebbe stato il giorno di Inter-Sassuolo, match della 28a giornata della Serie A rinviato dall’ATS a causa di diversi casi di positività al Coronavirus in casa nerazzurro. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e ipotizza come il match possa essere disputato il 7 aprile o il 14 e parla un Conte poco felice del rinvio. “Il rinvio della gara contro il Sassuolo non ha fatto sorridere Antonio Conte e più in generale i dirigenti di viale della Liberazione. A differenza di quanto può pensare il popolo dei social, l’Inter non è Contenta di non disputare il ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Due le possibiliper ildiOggi sarebbe stato il giorno di, match della 28a giornata della Serie A rinviato dall’ATS a causa di diversi casi di positività al Coronavirus in casa nerazzurro. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e ipotizza come il match possa essere disputato il 7 aprile o il 14 e parla undel. “Ildella gara contro ilnon ha fatto sorridere Antonioe più in generale i dirigenti di viale della Liberazione. A differenza di quanto può pensare il popolo dei social, l’non ènta di non disputare il ...

