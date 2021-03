Draghi al primo 'scoglio' politico, no bandiere identitarie (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Un Consiglio dei ministri fissato per le 15, poi slittato di un'ora e infine iniziato alle 18,30 per il braccio di ferro all'interno della maggioranza sul caso cartelle esattoriali. Sui primo decreto di spesa, 32 miliardi per dare fiato alle categorie colpite dalla scure della crisi economica e sanitaria, Mario Draghi si trova ad affrontare il primo vero nodo politico del suo governo. La Lega si impunta e prima della riunione del governo chiede lo stralcio generalizzato di tutte le cartelle esattoriali del 2000-2015 fino a 5000 euro. Una posizione osteggiata in maniera netta dall'ala sinistra della maggioranza, Pd e Leu in testa, che parlano di condono. La mediazione del premier Il premier, nelle oltre due ore e mezzo di attesa prima dell'inizio del Consiglio, media con la delegazione leghista e assieme al ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Un Consiglio dei ministri fissato per le 15, poi slittato di un'ora e infine iniziato alle 18,30 per il braccio di ferro all'interno della maggioranza sul caso cartelle esattoriali. Suidecreto di spesa, 32 miliardi per dare fiato alle categorie colpite dalla scure della crisi economica e sanitaria, Mariosi trova ad affrontare ilvero nododel suo governo. La Lega si impunta e prima della riunione del governo chiede lo stralcio generalizzato di tutte le cartelle esattoriali del 2000-2015 fino a 5000 euro. Una posizione osteggiata in maniera netta dall'ala sinistra della maggioranza, Pd e Leu in testa, che parlano di condono. La mediazione del premier Il premier, nelle oltre due ore e mezzo di attesa prima dell'inizio del Consiglio, media con la delegazione leghista e assieme al ...

