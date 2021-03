(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’agguato e la morte per mano assassina dihanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell’anniversario il primo pensiero di intensa solidarietà è rivolto alla signora Marina Orlandie ai familiari, costretti a sopportare negli anni il dolore più straziante, e tuttavia capaci, insieme ad amici e colleghi del professor, di proseguire la ricerca da lui iniziata e di svilupparne riflessioni e studi rendendo sempre più ampio e approfondito il confronto sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio.“Proprio questo i terroristi volevano colpire: lo studio delle trasformazioni economiche e sociali, ...

Advertising

ottopagine : Mattarella ricorda Marco Biagi - Italpress : Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito” - ZenatiDavide : Mattarella ricorda Marco Biagi a 19 anni dalla morte: ‘Ucciso da delirio ideologico brigatista. Volevano spezzare i… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella ricorda #MarcoBiagi, il giuslavorista ucciso 19 anni fa dalle Brigate Rosse. 'Il terrorismo sconfitto dall'uni… - rosatoeu : Mattarella ricorda Marco Biagi: 'Terrorismo sconfitto da unità popolo italiano'. Diciannove anni fa l'attentato a B… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

Come Biagi -- furono barbaramente uccisi Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli, Massimo D'Antona che non possiamo non ricordare insieme, perché li accomunavano la passione negli studi ..."Proprio questo - afferma- i terroristi volevano colpire: lo studio delle ... Così su twitter il segretario del Pd Enrico LettaMarco Biagi.ROMA (ITALPRESS) – “L’agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra comunità ...ROMA – Mattarella ricorda l’assassinio del prof. Marco Biagi per mano dei terroristi delle Br. «L’agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra ...