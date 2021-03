Zack Snyder' s Justice League mette in difficoltà HBO Max | centinaia le segnalazioni di problemi tecnici

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il debutto di'ssu HBO Max ha causato numerosialla piattaforma della Warner. L'arrivo di'sha causato moltialla piattaforma di streaming HBO Max più volte nel corso della giornata, condiproprio mentre i fan stavano collegandosi per accedere al tanto atteso film. L'account di HBO Asia ha affrontato la questione e le richieste di informazioni dichiarando: "Stiamo lavorando duramente per ristabilire il servizio. Ci dispiace per l'attesa, ma grazie per la vostra pazienza!". Il sito Downdetector riporta un interessante grafico delle ...

Tre anni e mezzo dopo, il film Justice League è tornato esattamente come l'avrebbe voluto: una magniloquente versione estesa di quattro ore, che restituisce ai fan del regista (e a lui ...Il trailer di's Justice League ha scatenato i commenti dei fan a causa della battuta We live in a society pronunciata dal Joker e ora Jared Leto ha lanciato una t - shirt che riporta quella frase per ...Il debutto di Zack Snyder's Justice League su HBO Max ha causato numerosi problemi tecnici alla piattaforma della Warner. L'arrivo di Zack Snyder's Justice League ha causato molti problemi tecnici all ...