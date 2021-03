Settore Vitivinicolo: "Un 2020 da incubo" (Di giovedì 18 marzo 2021) Un 2020 difficile, per alcuni quasi drammatico a causa del Covid e soprattutto delle restrizioni e chiusure, ma il sistema vino tiene ancora. In Oltrepo come nel resto della Lombardia. Ieri l'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Undifficile, per alcuni quasi drammatico a causa del Covid e soprattutto delle restrizioni e chiusure, ma il sistema vino tiene ancora. In Oltrepo come nel resto della Lombardia. Ieri l'...

Advertising

tregabry : RT @Confag_Brescia: #Vino #Confagricoltura #Brescia ha presentato i dati della #vendemmia 2020 e le prospettive del settore #vitivinicolo… - ViniNaturali : RT @VinoPigro: COVID, Italia e altri 13 Paesi Ue per fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo - LeandroRM71 : RT @VinoPigro: COVID, Italia e altri 13 Paesi Ue per fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo - VinoPigro : COVID, Italia e altri 13 Paesi Ue per fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo - GazzettadiSiena : Saccardi: 'La grande partecipazione delle imprese testimonia la vitalità del nostro settore vitivinicolo'. -

Ultime Notizie dalla rete : Settore Vitivinicolo Settore Vitivinicolo: "Un 2020 da incubo" Un 2020 difficile, per alcuni quasi drammatico a causa del Covid e soprattutto delle restrizioni e chiusure, ma il sistema vino tiene ancora. In Oltrepo come nel resto della Lombardia. Ieri l'...

Agroalimentare, 13 paesi europei chiedono fondi straordinari per superare la crisi 'Ringraziamo il ministro Patuanelli per aver accolto la nostra richiesta relativa alla mobilitazione di fondi straordinari della UE, per gestire la difficile situazione del settore vitivinicolo'. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta cosi' l'annuncio che la richiesta - promossa dalla Spagna - e sostenuta, oltre che dall'Italia da altri dodici ...

Settore Vitivinicolo: "Un 2020 da incubo" IL GIORNO Settore Vitivinicolo: "Un 2020 da incubo" L’assessore Rolfi a colloquio con i produttori. Sul piatto nuove risorse regionali. "E se hotel e ristoranti riaprono ci riprenderemo" ...

Vino, Italia leader anche nel 2020 ma ora tegola da rinvio Vinitaly L’Italia del vino resiste alla terza ondata della pandemia ma è in affanno. Mantiene la leadership mondiale anche nel 2020 per produzione con 46,6 ...

Un 2020 difficile, per alcuni quasi drammatico a causa del Covid e soprattutto delle restrizioni e chiusure, ma il sistema vino tiene ancora. In Oltrepo come nel resto della Lombardia. Ieri l'...'Ringraziamo il ministro Patuanelli per aver accolto la nostra richiesta relativa alla mobilitazione di fondi straordinari della UE, per gestire la difficile situazione del'. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta cosi' l'annuncio che la richiesta - promossa dalla Spagna - e sostenuta, oltre che dall'Italia da altri dodici ...L’assessore Rolfi a colloquio con i produttori. Sul piatto nuove risorse regionali. "E se hotel e ristoranti riaprono ci riprenderemo" ...L’Italia del vino resiste alla terza ondata della pandemia ma è in affanno. Mantiene la leadership mondiale anche nel 2020 per produzione con 46,6 ...