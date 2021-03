Ospedali al collasso | gli infermieri chiedono di accelerare con i vaccini

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Nelle centrali operative gli intervento hanno superato ormai di gran lunga quelli massimi previsti contemporaneamente, nei pronto soccorso la situazione di sovraffollamento sta diventando ingestibile e la trasformazione dei reparti per recuperare posti letto covid è in costante evoluzione.Mentre si continua a parlare die operatori sanitari nuovamente sotto assedio. Situazione di grande emergenza che sembra ormai diventata ordinaria con conseguenze incalcolabili sui servizi e sugli operatori che ormai sono spremuti da circa un anno”. E’ il quadro descritto dal sindacato degliNursing Piemonte che lancia nuovamente l’allarme a un anno da inizio emergenza: “Spostati e rispostati da un reparto o da un servizio all’ altro. Lo stato di diritto è nuovamente saltato in nome dell’emergenza, le ore e i giorni ...