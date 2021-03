Muore a 46 per emorragia cerebrale all’ospedale di Udine (Di martedì 16 marzo 2021) Presso la Terapia intensiva del Presidio S. M. Misericordia di Udine è deceduto questo pomeriggio un paziente di 46 anni. Entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico. Eseguita una TAC cerebrale veniva riscontrata una estesissima emorragia cerebrale. E’ stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciò nonostante sono rapidamente comparsi i segni di morte cerebrale per cui è stata avviata la commissione per l’accertamento che si è conclusa oggi alle h. 18,45. L’emorragia cerebrale è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi giorni vi sono stati altri decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia. Il paziente ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) Presso la Terapia intensiva del Presidio S. M. Misericordia diè deceduto questo pomeriggio un paziente di 46 anni. Entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico. Eseguita una TACveniva riscontrata una estesissima. E’ stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciò nonostante sono rapidamente comparsi i segni di morteper cui è stata avviata la commissione per l’accertamento che si è conclusa oggi alle h. 18,45. L’è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi giorni vi sono stati altri decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia. Il paziente ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore per AstraZeneca, Ciccozzi: "Trasparenza e serenità, poi si riparte" Per quanto riguarda le vaccinazioni future, se l'Ema le sdogana non penso siano così impreparati e ... il vaccino toglie i sintomi della malattia ed evita di mandare la gente in ospedale: non si muore. ...

Treviso, 14enne muore per un malore improvviso in casa: “Stava benissimo” Fanpage.it Eroico e commovente, il Pordenone decimato dal Covid si arrende solo alla fine: finisce 1-0 per l'Empoli capolista EMPOLI. Eroico, commovente. Il Pordenone si arrende sul campo della capolista Empoli, ma lo fa solo all’88’ e per giunta su autogol, in una partita giocata con uno spirito pazzesco, in una situazione ...

Siria: ritratto di un paese che muore – Articolo21 a Siria non è una nazione: è un simbolo. Se ancora è possibile, il che presuppone la deposizione del sanguinario Assad e l’abbandono del campo dei suoi complici La Siria, dieci anni dopo, di fatto, no ...

