Adolescenti tolti alla famiglia: erano troppo grassi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Due Adolescenti sono stati tolti alla madre poiché obesi: erano anche vittime di bullismo. Figli obesi tolti alla madre: alimentazione scorretta e niente sport su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Duesono statimadre poiché obesi:anche vittime di bullismo. Figli obesimadre: alimentazione scorretta e niente sport su Notizie.it.

Advertising

Italia_Notizie : Due adolescenti sono stati tolti alla madre e affidati a un’altra famiglia perché in “forte sovrappeso” - FQMagazineit : Due adolescenti sono stati tolti alla madre e affidati a un’altra famiglia perché in “forte sovrappeso” - LoredanaSensi : @GiusiSarcina @speranza58 @marcopalears @Matteo_Ca_ per ora vanno tolti dal conto anche bambini e adolescenti ... -