Advertising

salernotoday : Sicurezza notturna per i tassisti: la Claai chiede un incontro al Prefetto - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Mini Telecamere Spia nascoste, Full HD 1080P con rilevatore di movimento per visione notturna, m… - MrScafandro : @Fra_tante3 L unica vera soluzione funzionante è lo scafandro. Per chi vuole ancora più sicurezza c'è la versione a… - LuceverdeMilano : @ComuneMI #Milano #Ztl ??Dal 2022?? il Quartiere Isola diventa zona a traffico limitato dalle ?? 20 alle 6 tutti i… - pianeta_offerte : ?? D-Link DCS-2802KT-EU Kit Telecamere di Sicurezza Wifi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza notturna

SalernoToday

... però, la nostra situazione in particolare, noi tassisti di Salerno abbiamo fatto una richiesta al Prefetto Russo per un incontro in cui poter parlare della problematica legata alla'. La ...... con la prima dose, entro il mese di giugno per poi arrivare entro settembre a mettere in... per la profilassi indedicata alle persone che di giorni lavorano. Ieri sono stati ...Certo è che noi abbiamo una grave problematica legata alla sicurezza e solo il Prefetto può essere il nostro interlocutore per aiutarci e per evitare che si arrivi all’estremo di sospendere il ...Stampa La Claai di Salerno guidata dal Presidente Gianfranco Ferrigno, ha inviato cinque giorni fa una richiesta urgente per un incontro con il Prefetto di Salerno, Sua Eccellenza Francesco Russo, al ...