Tortu | “Juve | puoi ancora vincere lo scudetto Con l’arrivo di Ronaldo abbiamo perso qualcosa a centrocampo Cagliari? Oggi tiferò Juventus”

Filippo Tortu, velocista azzurro di origini sarde e grande tifoso della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Cagliari e Juve in programma questo pomeriggio alle ore 18 alla "Sardegna Arena". Il primo argomento riguarda la stretta attualità e, quindi, l'eliminazione dalla Champions della squadra di Pirlo: "Provo più tristezza che rabbia. Ma l'uscita più dolorosa per me è stata quella con il Real, il 3-1 con rimonta pazzesca mancata. L'ho vista in raduno con la Nazionale, prima fila di sedie davanti alla tv di Juventini, dietro tutti gli altri a gufare". Tortu resta, comunque, fiducioso per il proseguo di stagione: "Troppo facile fare il tifoso solo quando si vince. Credo nello scudetto, nello sport nulla è scontato".

