Lukaku e Lautaro | l’Inter vince 2-1 a Torino

(Di domenica 14 marzo 2021)(ITALPRESS) – Grazie al ‘magic duòMartinez,prosegue la sua marcia e batte 1-2 ildi Nicola all’Olimpico Grande. Vittoria importante per i nerazzurri che, nonostante una prestazione sottotono, riescono ad infrangere il muro granata. Inizio a ritmo di tango argentino perche, al 4?, si rende subito pericolosa conMartinez che, innescato in area da Perisic con un cross perfetto, si libera della propria marcatura e di testa sfiora la rete del possibile vantaggio. Il Toro subisce l’iniziativa dei nerazzurri che, al 16?, si rendono per la seconda volta pericolosi: sugli sviluppi di un corner calciato da Brozovic, De Vrij ruba il tempo agli avversari e di testa colpisce il pallone. La mira ...

Advertising

SerieA : L’@Inter guadagna 3 punti importanti dopo un match combattuto: decisive le reti di #Lukaku e Lautaro #Martinez! ????… - SkySport : TORINO-INTER 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (62') ? #Sanabria (70') ? #Lautaro (85') ?… - MatteoPedrosi : Rigore per l'Inter: fallo ingenuo di Izzo su Lautaro. Segna Lukaku. #TorinoInter min.62 - Adri___77 : RT @Lucyaglam: Sono un' interista semplice , a questo punto della stagione,guardo solo i 3 punti alla fine e al fatto di essere primissimi… - febryan_meazza : RT @FansNerazzurri: FT : Torino 1-2 Inter ?? Lukaku ?? Lautaro ??? Sanchez -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Lautaro

Conte schiera il consueto 3 - 5 - 2: Handanovi; ?kriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovi, Gagliardini, Peri?i;. Arbitra Valeri di Roma. Primo sussulto di marca ......da. Il Torino reagisce e trova il pareggio provvisorio al 70' con Sanabria. L'Inter si riversa nell'area avversaria per cercare il successo e sfonda all'82'. Cross da destra,Martinez ...L’Inter centra il suo ennesimo successo in campionato, piegando 2-1 anche un buon Torino nel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021, grazie alle reti realizzate da Romelu ...Dopo il successo sull'Atalanta, l'Inter continua nella sua cavalcata in vetta alla classifica di Serie A superando l’ostacolo Torino: 2-1 nerazzurro firmato Lu-La in una partita poco brillante da part ...