(Di sabato 13 marzo 2021) Ilsupera l'Hellas Verona nella sfida tra rivelazioni della stagione. I neroverdi si confermano all'ottavo posto, tenendo nel mirino la settima piazza occupata dalla Lazio. L'Europa League resta un traguardo difficile, ma non impossibile.caption id="attachment 1107357" align="alignnone" width="5043", getty/captionCHIARIMENTOTra i protagonisti della vittoria odierna c'è sicuramente Filip. L'attaccante neroverde si è raccontato dopo il match ai microfoni di Sky Sport: "Non ho vissuto 2-3 mesi facili, il ruolo è un po' cambiato. Con Deho un rapporto straordinario, anche se asuccedono casini. Comunque l'importante è che ci. Oggi mi ha detto: 'Anche in partite così puoi segnare'. Non era una gara perfetta ma era quella ...

Advertising

ItaSportPress : Sassuolo, Djuricic e il litigio con De Zerbi: 'A volte ci sono problemi, ma ci vogliamo bene' -… - CanaleSassuolo : Filip #Djuricic ha parlato dopo #SassuoloVerona 3-2 Le sue parole > - sportli26181512 : Sassuolo, Djuricic: 'Vissuti 2-3 mesi non facili. Litigio con De Zerbi? A volte succedono casini': Filip Djuricic,… - STOCALCIO1 : Risultati #SerieA : #Sassuolo 3-2 #Verona (#Locatelli, #Lazovic, #Djuricic, #Dimarco #Traore) - NickIannello64 : RT @RaiNews: Serie A, Sassuolo-Verona 3-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Djuricic

...cone al 79' nuovo pari per gli scaligeri con Dimarco. Il gol vittoria arriva poco dopo, all'81' con Traoré . Nel finale di gara espulso Juric per proteste. Con questo successo il...Bastano appena 6 minuti della ripresa alper riportarsi avanti nel punteggio conche, sul rinvio di Gunter, stoppa e calcia facendo passare il pallone tra i giocatori avversari ...Il Sassuolo torna ai tre punti in casa contro l’Hellas Verona, riprendendosi la vittoria in una gara al cardiopalma. Ecco gli highlights di Sassuolo-Hellas Verona 3-2. Al terzo minuto il Sassuolo va i ...Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Verona in una gara che vale la palma di prima inseguitrice per la zona Europa. De Zerbi mette dentro dal 1' ...