Milan | Theo Hernandez | “Voglio essere il migliore Scudetto? E’ ancora tutto aperto”

(Di sabato 13 marzo 2021) “ile devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro. Ibrahimovic? Ci ha dato coraggio, ci dà tanti consigli e qualche volta ci rimprovera anche ma sempre per motivarci. Quando sono tornato dalle vacanze, mi ha detto: dove vai con 90 chili qua? Ero un po’ ingrassato. Ma mi ha anche detto che sono forte e che devo diventare il, ma che devo lavorare tanto. Noi gli andiamo dietro, e in allenamento diamo ...

Il modo migliore per disturbareHernandez è impegnarlo a livello difensivo, toccherà poi a Politano contrastare la più importante fonte di gioco del'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...Nell'intervista rilasciata a Sportweek e pubblicata oggi, il terzino rossoneroHernandez non poteva non parlare del più esimio dei suoi compagni di squadra. Il numero 19 delha riservato ...Quando punto la porta non penso a nulla, solo a segnare. Non mi è sempre venuto così facile. Ho iniziato qui al Milan perché Pioli mi dice sempre di avanzare e poi tornare in difesa. Scudetto? C’è ...Le probabili formazioni di Milan-Napoli: ballottaggio Osimhen-Mertens, Lozano al massimo in panchina. Assente Ibrahimovic.