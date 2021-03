Pd: Epifani, 'Letta autorevole, insieme apriamo dialogo per ricostruzione' (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Epifani, 'Letta autorevole, insieme apriamo dialogo per ricostruzione'... - ilfoglio_it : 'Letta segretario? Le personalità autorevoli aiutano ma restano i nodi da sciogliere, a partire dall'alleanza con i… - NelloGar : #facciamorete @pdnetwork In ordine alfabetico la Relazioni dei segretari PD. Come formare una opinione politica n… - emigrante81 : RT @eu_pizzimenti: Non capisco però. L'Assemblea elegge Letta segretario, mettiamo. Per la natura del PD, Letta non avrebbe alcuna legittim… - GiorgioCarbon12 : RT @eu_pizzimenti: Non capisco però. L'Assemblea elegge Letta segretario, mettiamo. Per la natura del PD, Letta non avrebbe alcuna legittim… -