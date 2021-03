Juventus, la dirigenza non è in discussione: il futuro di Paratici e Cherubini (Di giovedì 11 marzo 2021) Nonostante l’eliminazione in Champions League, il futuro della dirigenza della Juventus non è in dubbio. I dettagli sulle prossime mosse dei bianconeri Nonostante l’eliminazione in Champions League, il futuro della dirigenza della Juventus non è in dubbio. Anzi, secondo Tuttosport, i rinnovi di Fabio Paratici e Giorgio Cherubini potrebbero anche essere annunciati in tempi non lunghi. L’area tecnica sarebbe già al lavoro per pianificare la prossima stagione, forte della fiducia del presidente Andrea Agnelli ribadita lo scorso ottobre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Nonostante l’eliminazione in Champions League, ildelladellanon è in dubbio. I dettagli sulle prossime mosse dei bianconeri Nonostante l’eliminazione in Champions League, ildelladellanon è in dubbio. Anzi, secondo Tuttosport, i rinnovi di Fabioe Giorgiopotrebbero anche essere annunciati in tempi non lunghi. L’area tecnica sarebbe già al lavoro per pianificare la prossima stagione, forte della fiducia del presidente Andrea Agnelli ribadita lo scorso ottobre. Leggi su Calcionews24.com

