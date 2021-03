Escono di casa con autocertificazione falsa, il giudice: "Non è reato, il Dpcm è illegittimo" (Di giovedì 11 marzo 2021) Fermati in pieno lockdown dai carabinieri, hanno esibito un’autocertificazione falsa e per questo sono finiti a processo. Ma il giudice li ha prosciolti, ritenendo illegittimo il Dpcm anti-Covid. La sentenza è stata emessa dal gip Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia, il 27 gennaio scorso. A darne notizia è Cassazione.net, sito d’informazione giuridica. I fatti risalgono al 13 marzo di un anno fa, quando un uomo e una donna furono fermati in auto ad un posto di blocco a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’autocertificazione dichiarando lei “di essere andata a sottoporsi ad esami clinici” e lui “di averla accompagnata”, motivando così lo spostamento per comprovata necessità di salute. Ma i successivi controlli delle forze dell’ordine accertarono che “la donna quel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Fermati in pieno lockdown dai carabinieri, hanno esibito un’e per questo sono finiti a processo. Ma illi ha prosciolti, ritenendoilanti-Covid. La sentenza è stata emessa dal gip Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia, il 27 gennaio scorso. A darne notizia è Cassazione.net, sito d’informazione giuridica. I fatti risalgono al 13 marzo di un anno fa, quando un uomo e una donna furono fermati in auto ad un posto di blocco a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’dichiarando lei “di essere andata a sottoporsi ad esami clinici” e lui “di averla accompagnata”, motivando così lo spostamento per comprovata necessità di salute. Ma i successivi controlli delle forze dell’ordine accertarono che “la donna quel ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, escono di casa con l'autocertificazione falsa. Il giudice: 'Non è reato. Il Dpcm è illegittimo' - Laura64135537 : RT @HuffPostItalia: Escono di casa con autocertificazione falsa, il giudice: 'Non è reato, il Dpcm è illegittimo' - Giacinto_Bruno : Escono di casa con autocertificazione falsa, il giudice: 'Non è reato, il Dpcm è illegittimo' - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Escono di casa con autocertificazione falsa, il giudice: 'Non è reato, il Dpcm è illegittimo' - alarico999 : RT @byoblu: Il “dpcm è illegittimo”, perché vìola l'articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. 'Esibire un'autocertifi… -