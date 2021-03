Covid: vaccini Astrazeneca, nell'Asl Toscana sud est nessuna criticità (Di giovedì 11 marzo 2021) Arezzo, 11 mar. - (Adnkronos) - nessuna criticità è stata segnalata tra le persone che nell'Azienda Usl Toscana sud est hanno effettuato la vaccinazione Astrazeneca con il lotto oggi ritirato da Aifa. La vaccinazione con il lotto Astrazeneca ABV2856 nell'Asl Toscana sud est è stata effettuata oltre un mese fa. Il lotto è stato ritirato per una possibile correlazione tra la vaccinazione ed alcuni eventi avversi gravi. Procede, invece, con regolarità la somministrazione delle dosi Astrazeneca relativamente agli altri lotti. Lo rende noto la Asl con un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Arezzo, 11 mar. - (Adnkronos) -è stata segnalata tra le persone che'Azienda Uslsud est hanno effettuato la vaccinazionecon il lotto oggi ritirato da Aifa. La vaccinazione con il lottoABV2856'Aslsud est è stata effettuata oltre un mese fa. Il lotto è stato ritirato per una possibile correlazione tra la vaccinazione ed alcuni eventi avversi gravi. Procede, invece, con regolarità la somministrazione delle dosirelativamente agli altri lotti. Lo rende noto la Asl con un comunicato.

