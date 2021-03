(Di mercoledì 10 marzo 2021) Spaccio di droga adove nella mattinata di ieri, i Carabinieri hannoun ragazzo di 21 anni. Il 21enne, originario di Roma, è stato sorpreso in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari della Stazione Carabinieri dihanno notato il, noto alle forze dell’ordine, mentre si aggirava sulla pubblica via con atteggiamento sospetto. Alla vista dei Carabinieri, ilha manifestato un eccessivo nervosismo, tale da indurli ad effettuare verifiche più approfondite. Durante la perquisizione personale e domiciliare, infatti, hanno trovato circa 240 grammi di, di una dose di marjiuana, una died un ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica, nascondeva in casa hashish, marijuana e MDMA: arrestato giovane pusher -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica nascondeva

Il Corriere della Città

la droga negli slip pensando che così nessuno l'avrebbe notata, ma non ha fatto i conti ... Lui è un 32enne originario di Roma, ma residente a, 'beccato' dai militari della ...I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 34enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, nel corso dei quotidiani servizi di pattuglia per la ...Un 21enne romano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga ieri mattina, a Torvaianica, perché trovato in possesso di quasi 2 etti e mezzo di hashish oltre a marijuana e MDMA. I car ...Pomezia – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia – stazione di Torvaianica – hanno arrestato un ragazzo di 21 anni originario di Roma in flagranza ...