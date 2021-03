Firenze, ordinanza di Nardella: stop vendita alcol nel week end. E vietato sostare in piazze e strade (l’elenco) (Di mercoledì 10 marzo 2021) stop alla vendita e all'asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale di Firenze oltre al divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e al divieto di stazionamento nelle quattro aree del centro più a rischio assembramento, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 22. E vietato sostare in alcune strade e piazze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021)allae all'asporto di bevandeiche su tutto il territorio comunale dioltre al divieto di consumo di bevandeiche in luogo pubblico e al divieto di stazionamento nelle quattro aree del centro più a rischio assembramento, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 22. Ein alcuneL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, ordinanza di Nardella: stop vendita alcol nel week end. E vietato sostare in piazze e strade (l’elenco) - infoitinterno : Nardella: «Firenze in zona rossa? Non sarà facile resistere», firmata l’ordinanza anti alcol - emanuelmme1 : RT @ilsitodifirenze: Emergenza Covid, stretta anti contagio. A Firenze firmata l’ordinanza che vieta vendita, asporto e consumo di bevande… - emanuelmme1 : RT @055firenze: Covid, nuova stretta a Firenze: firmata ordinanza che vieta vendita e consumo di alcolici in strada #COVID19 #assembramenti… - 055firenze : Covid, nuova stretta a Firenze: firmata ordinanza che vieta vendita e consumo di alcolici in strada #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze ordinanza La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta ...delle province circostanti a Firenze continuerà su questi ritmi anche la città di Firenze rischia ... ha detto che sta per firmare l'ordinanza su nuove restrizioni alla 'movida' "che andrà in vigore da ...

Governo valuta nuova stretta contro Covid, venerdì la decisione ... tra gli altri, la Campania da domani chiude aree lungomare, parchi, e mercati; a Firenze nel week end saranno vietati la vendita di alcolici e gli assembramenti e un'ordinanza simile sarà operativa ...

Covid, nuova stretta a Firenze: firmata l'ordinanza 055firenze Covid nuova stretta, divieto di stazionamento e stop alla vendita di alcolici Firenze – Il sndaco Dario Nardella ha firmato stasera la nuova ordinanza che stoppa la vendita e all’asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale oltre al divieto di consumo di bevande ...

Covid, a Firenze ordinanza che vieta vendita e consumo di alcolici in luogo pubblico nei fine settimana A Firenze stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche ... sabato e domenica dalle ore 16 alle 22. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella per prevenire gli ...

...delle province circostanti acontinuerà su questi ritmi anche la città dirischia ... ha detto che sta per firmare l'su nuove restrizioni alla 'movida' "che andrà in vigore da ...... tra gli altri, la Campania da domani chiude aree lungomare, parchi, e mercati; anel week end saranno vietati la vendita di alcolici e gli assembramenti e un'simile sarà operativa ...Firenze – Il sndaco Dario Nardella ha firmato stasera la nuova ordinanza che stoppa la vendita e all’asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale oltre al divieto di consumo di bevande ...A Firenze stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche ... sabato e domenica dalle ore 16 alle 22. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella per prevenire gli ...