Elon Musk perde 27 miliardi di dollari in una settimana: non è più l’uomo più ricco del mondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con i 27 miliardi persi negli ultimi sette giorni, nella quarta settimana consecutiva di perdite, Elon Musk non è definitivamente più l’uomo più ricco del mondo. Il visionario imprenditore ha dovuto cedere nuovamente il gradino più alto del podio al rivale Jeff Bezos, patron di Amazon, che non vede il segno “meno” ormai da un po’. La colpa, ancora una volta, è nelle performance negative di Tesla in Borsa, che nell’ultimo mese ha mandato in fumo complessivamente 234 miliardi di dollari di valore. Il colosso di Elon Musk risente dell’ondata di vendite che si è abbattuta di recente sui tecnologici ma anche della crescente concorrenza, con tutti i tradizionali big dell’auto che hanno annunciato una svolta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con i 27persi negli ultimi sette giorni, nella quartaconsecutiva di perdite,non è definitivamente piùpiùdel. Il visionario imprenditore ha dovuto cedere nuovamente il gradino più alto del podio al rivale Jeff Bezos, patron di Amazon, che non vede il segno “meno” ormai da un po’. La colpa, ancora una volta, è nelle performance negative di Tesla in Borsa, che nell’ultimo mese ha mandato in fumo complessivamente 234didi valore. Il colosso dirisente dell’ondata di vendite che si è abbattuta di recente sui tecnologici ma anche della crescente concorrenza, con tutti i tradizionali big dell’auto che hanno annunciato una svolta ...

