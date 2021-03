Alfonso Signorini si confessa sul GF Vip: “Tifavo per Pretelli” (Di mercoledì 10 marzo 2021) A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto fare un bilancio di un’edizione che, tra alti e bassi, ha fatto la storia della televisione italiana. Si tratta della stagione più lunga del reality di Canale 5, che ha visto all’interno della Casa tantissimi personaggi che per un motivo o per un altro rimarranno nella memoria del pubblico. Così, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha tirato le somme di questa edizione, parlando anche dei “vipponi” che più hanno lasciato un segno nel suo cuore. Signorini non poteva non parlare del vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, apprezzatissimo dal pubblico per la sua sagacia: “Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento, che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 marzo 2021) A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vipha voluto fare un bilancio di un’edizione che, tra alti e bassi, ha fatto la storia della televisione italiana. Si tratta della stagione più lunga del reality di Canale 5, che ha visto all’interno della Casa tantissimi personaggi che per un motivo o per un altro rimarranno nella memoria del pubblico. Così, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha tirato le somme di questa edizione, parlando anche dei “vipponi” che più hanno lasciato un segno nel suo cuore.non poteva non parlare del vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, apprezzatissimo dal pubblico per la sua sagacia: “Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento, che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un ...

