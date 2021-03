Un anno dopo, tra vaccini e messaggi di fiducia (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Toccato, insieme alla cifra di 100 mila morti, un anno di tempo dal dpcm Conte 'Io resto a casa' che mise l'Italia di fronte al lockdown come argine al dramma della pandemia, è ora il governo Draghi ad apprestarsi a un giro di boa che lascia intravedere nuove misure con una maggiore stretta a livello nazionale, non solo territoriale. La stretta del fine settimana L'ipotesi, per esempio, di stringere le maglie nei weekend potrebbe arrivare, dicono fonti parlamentari di maggioranza, giusto alla vigila di questo fine settimana. Decisioni che, è facile pronosticare, si tengono insieme all'approvvigionamento e alla distribuzione dei vaccini, temi discussi ieri dal presidente del Consiglio con i ministri della Salute, Speranza, e degli Affari regionali, Gelmini, insieme al Commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo, e al capo della ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Toccato, insieme alla cifra di 100 mila morti, undi tempo dal dpcm Conte 'Io resto a casa' che mise l'Italia di fronte al lockdown come argine al dramma della pandemia, è ora il governo Draghi ad apprestarsi a un giro di boa che lascia intravedere nuove misure con una maggiore stretta a livello nazionale, non solo territoriale. La stretta del fine settimana L'ipotesi, per esempio, di stringere le maglie nei weekend potrebbe arrivare, dicono fonti parlamentari di maggioranza, giusto alla vigila di questo fine settimana. Decisioni che, è facile pronosticare, si tengono insieme all'approvvigionamento e alla distribuzione dei, temi discussi ieri dal presidente del Consiglio con i ministri della Salute, Speranza, e degli Affari regionali, Gelmini, insieme al Commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo, e al capo della ...

Ultime Notizie dalla rete : anno dopo La testimonianza del Papa in Iraq/1. Costruendo pietre miliari ... dove i discendenti spirituali di Isacco e di Ismaele sono tornati a incontrarsi dopo millenni di ... giunto ormai al compimento del suo ottavo anno. La misericordia come asse verticale che unisce il ...

Il primario del Sant'Orsola di Bologna parla dei tanti morti: 'E' come se ogni giorno in Italia ci fosse un terremoto' Dopo di lui, ne abbiamo persi altri 330, e 80 infermieri". Ma rispetto a un anno fa non è cambiato proprio nulla? "Ne sappiamo ancora poco, di questa malattia - risponde lo specialista - E non ...

Un anno dopo, tra vaccini e messaggi di fiducia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cinema e teatri rischiano di non riaprire Cinema e teatri rischiano di non riaprire il 27 marzo: secondo la bozza del dpcm la decisione definitiva verrà presa dopo il 20.

John Cleese e Rob Schneider in guerra contro gli emù Una strana coppia - il genio dei Monty Python e il comico americano sodale di Adam Sandler - per un progetto altrettanto bizzarro basato su fatti realmente accaduti.

