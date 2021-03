Coldiretti | L’assenza di turisti stranieri ci è costata 26 mld Via libera al pass vaccinale per salvare l’estate 2021

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 marzo 2021) L’emergenza Covid ha tagliato di circa 26 miliardi le spese dei viaggiatoriin Italia che crollano di quasi il 60% nel 2020 rispetto all’anno precedente e toccano il minimo da almeno venti anni per effetto delle restrizioni adottate alle frontiere per combattere la pandemia. E’ quanto emerge da una proiezione dellasu dati Bankitalia ad un anno dal primo lockdown scattato con il Dpcm dell’8 marzo 2020 per la Lombardia ed alcune province e poi esteso l’11 marzo all’intero territorio nazionale. L’Italia – sottolinea la– è fortemente dipendente dall’estero per il flussoco con ben 57 milioni di viaggiatoriche durante l’ultimo anno hanno dovuto rinunciare a venire nel Belpaese per effetto delle limitazioni agli spostamenti e per le preoccupazioni sulla ...