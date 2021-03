Roma | Dzeko quando torna? Senza di lui non si segna più

(Di lunedì 8 marzo 2021) Laattende impazientemente il ritorno di Edin. Nel girone di ritorno i gol delle punte giallorosse sono stati solo tre Laattende impazientemente il ritorno di Edin, alle prese con un guaio muscolare che come confermato da Paulo Fonseca difficilmente gli permetterà di essere in campo giovedì sera in Europa League. Le reti del bosniaco servono come l’aria giallorossi dato che, comelato da Corriere dello Sport, nel girone di ritorno i gol delle punte sono stati solo tre. Inoltre Borja Mayoral, titolare nelle ultime otto di campionato, nonda sei partite. Leggi su Calcionews24.com

Corriere dello Sport.it

