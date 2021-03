Grande Fratello Vip, "Ho rivisto il mio ex, lui ha sofferto": Rosalinda Cannavò fa una confessione a Live- Non è la d'Urso (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, ospite nello studio di Live-Non è la d'Urso dopo il Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver avuto un confronto con l'ex fidanzato Giuliano Condorelli. Leggi su comingsoon (Di lunedì 8 marzo 2021), ospite nello studio di-Non è la d'dopo ilVip, ha rivelato di aver avuto un confronto con l'ex fidanzato Giuliano Condorelli.

La vita degli ex concorrenti dopo la fine del Grande Fratello Vip Mediaset Play Pierpaolo Pretelli fa chiarezza su Elisabetta Gregoraci: 'Dall'altra parte c'era qualcosa' Pierpaolo Pretelli ritorna in tv dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ieri sera, l'ex velino di Striscia la notizia è stato ospite nel salotto di Live - Non è la D'Urso ...

Rosalinda Cannavò e giuliano condorelli Rosalinda Cannavò, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha rivisto il suo ex fidanzato Giuliano Il Grande Fratello Vip ...

