Evitiamo che dare cibi piccanti al proprio cane diventi virale su TikTok (Di lunedì 8 marzo 2021) Andando a cercare su TikTok c’è una tendenza che – per ora – raccoglie 244 video di padroni che danno del cibo con sopra salsa piccante ai propri amici a quattro zampe. Il numero di contenuti di questo tipo si possono rintracciare a partire dall’audio in cui una donna afferma “give your dog a piece of chicken with hot sauce on it and see their reaction” (letteralmente: “dai un pezzo di pollo con della salsa piccante sopra al tuo cane e vedi la sua reazione”). Uno di quei contenuti che siamo abituati a vedere su TikTok e che coinvolgono gli animali e le loro reazioni ma che, nel caso specifico del pollo piccante cani TikTok, può portare a serie conseguenze sulla salute dell’animale come ha denunciato un veterinario sul social. LEGGI ANCHE >>> No, la #plankingchallenge su TikTok non incita a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 marzo 2021) Andando a cercare suc’è una tendenza che – per ora – raccoglie 244 video di padroni che danno del cibo con sopra salsa piccante ai propri amici a quattro zampe. Il numero di contenuti di questo tipo si possono rintracciare a partire dall’audio in cui una donna afferma “give your dog a piece of chicken with hot sauce on it and see their reaction” (letteralmente: “dai un pezzo di pollo con della salsa piccante sopra al tuoe vedi la sua reazione”). Uno di quei contenuti che siamo abituati a vedere sue che coinvolgono gli animali e le loro reazioni ma che, nel caso specifico del pollo piccante cani, può portare a serie conseguenze sulla salute dell’animale come ha denunciato un veterinario sul social. LEGGI ANCHE >>> No, la #plankingchallenge sunon incita a ...

Advertising

Maxdero : #McKinsey #Draghi #sovranità Possibile che dobbiamo affidarci all’estero e pagare per gestire il futuro dell’Itali… - Fiorelibero411 : RT @MunaronLuisella: SOTTO AD UN CESPUGLIO PER TROVARE RIPARO DALLA PIOGGIA ?? SONO 3 CUCCIOLI DI PASTORE ABRUZZESE MASCHIETTI SE TROVIAMO… - Penombra_90 : RT @MunaronLuisella: SOTTO AD UN CESPUGLIO PER TROVARE RIPARO DALLA PIOGGIA ?? SONO 3 CUCCIOLI DI PASTORE ABRUZZESE MASCHIETTI SE TROVIAMO… - laruz14 : RT @MunaronLuisella: SOTTO AD UN CESPUGLIO PER TROVARE RIPARO DALLA PIOGGIA ?? SONO 3 CUCCIOLI DI PASTORE ABRUZZESE MASCHIETTI SE TROVIAMO… - Paesedellanima : RT @MunaronLuisella: SOTTO AD UN CESPUGLIO PER TROVARE RIPARO DALLA PIOGGIA ?? SONO 3 CUCCIOLI DI PASTORE ABRUZZESE MASCHIETTI SE TROVIAMO… -