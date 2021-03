Dopo Sanremo: ad andarsene è anche il direttore di Rai1 (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo Sanremo, si potrebbero verificare alcuni cambi nella conduzione e direzione del Festival e di Rai1. Ecco qual è il bilancio di questa edizione del Festival. Dopo Sanremo: Amadeus e Fiorello si fermano qui Sanremo e Spotify: l’edizione più ascoltata di sempre A suon di rock, con la vittoria dei Maneskin, questo sembra essere però il Festival degli addii. Non ci sarà un “Ama-ter”, dal momento che Amadeus ha già annunciato che non sarà lui a condurre l’edizione 2022. “Non ci sarà un Amadeus ter, Fiorello ed io lo avevamo già deciso. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora Sanremo, magari prima di compiere settant’anni, ne parleremo. Ma non farò il terzo Festival consecutivo”. Questo è stato il suo arrivederci. Altri addii nella direzione A dire ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021), si potrebbero verificare alcuni cambi nella conduzione e direzione del Festival e di. Ecco qual è il bilancio di questa edizione del Festival.: Amadeus e Fiorello si fermano quie Spotify: l’edizione più ascoltata di sempre A suon di rock, con la vittoria dei Maneskin, questo sembra essere però il Festival degli addii. Non ci sarà un “Ama-ter”, dal momento che Amadeus ha già annunciato che non sarà lui a condurre l’edizione 2022. “Non ci sarà un Amadeus ter, Fiorello ed io lo avevamo già deciso. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora, magari prima di compiere settant’anni, ne parleremo. Ma non farò il terzo Festival consecutivo”. Questo è stato il suo arrivederci. Altri addii nella direzione A dire ...

Advertising

Capezzone : Dopo che #Amadeus ha detto no al prossimo #Sanremo, avanza naturale la candidatura del professor #Galli, che deve s… - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - RaiRadio2 : «Siamo molto grati al festival per averci permesso di essere tornati a suonare live.» ?? @thisismaneskin nel backst… - L00KMEINTHEYES : RT @dontalkoutloud1: madame a giugno fa la maturità dopo essere andata al festival di Sanremo e io mi lamento di dover fare 6 ore di dad #D… - bellicapelli15 : Live – Non è Sanremo, Barbara d’Urso fa il suo Dopo Festival. Salvini critica il mancato omaggio a Stefano d’Orazio… -