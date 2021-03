Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l’idea del riscatto: quei primi contatti | #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Dalot non molla: riscatto ancora possibile / #News - Daniele89567964 : RT @la_rossonera: ????? Dopo le trattative in fase avanzatissima per il rinnovo di #Donnarumma e #Calhanoglu, la dirigenza ??? avrebbe inseri… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Kessie l'oro del centrocampo del #Milan: con #Pioli la svolta, ora va blindato dalle big d'Europa - infoitsport : Calciomercato Inter, ‘bocciato’ da Conte | Ora è derby col Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il Milanista

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe specialmente il, ma attenzione anche all'interesse di Liverpool e Lione.Ilè tra i club accostati allo spagnolo: il giocatore porterebbe esperienza e qualità in un gruppo, in cui la corsia destra è apparsa più debole rispetto a quella mancina. Rebic e Leao offrono ...In cinque a rischio squalifica nel posticipo di questa sera tra Inter e Atalanta in programma a San Siro alle 20.45. Un pericolo per il fantacalcio, con un giallo questi giocatori ...Napoli: quando torna Hirving Lozano? Il rientro per Hirving Lozano si sta avvicinando. Il messicano si allena ormai da giorni in maniera personalizzata sul campo e in questa setti ...