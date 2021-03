Sanremo | classifica alterata | la denuncia

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 marzo 2021) I vincitori del Festival di2021 sono i Maneskin. La loro vittoria arriva dopo quella di Diodato che nel 2020 si era aggiudicato la settantesima edizione del festival con la canzone "Fai rumore", e dopo un anno particolare per la musica, con concerti fermi da più di un anno, a parte una breve parentesi estiva. Il 2020 infatti lo ricorderemo come un anno senza musica live, con lo stesso Diodato che ha dovuto scontare le regole stringenti della pandemia non riuscendo a mettere su il tour come avrebbe fatto in un'annata particolare e senza poter partecipare all'Eurovision Song Contest 2020 se non in streaming e con un'emozionante esibizione dall'Arena di Verona. Si inizia già a sentire puzza di polemica per il supporto di Chiara Ferragni a Fedez e Francesca Michielin. Immediata la reazione del Codacons, che comunica di avere intenzione di "vigilare ...