Bimbo di 8 mesi muore in casa nel Modenese: sarebbe caduto dal lettino (Di sabato 6 marzo 2021) . Un Bimbo di neanche un anno sarebbe morto in casa con i genitori presenti nel Modenese. Il piccolo di 8 mesi era con i fratellini, con la mamma e con il papà. sarebbe caduto dal letto secondo quanto raccontato dai familiari, battendo violentemente la testa. Inutile l’intervento del 118. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’accaduto. Un Bimbo di 8 mesi è morto nel pomeriggio all’interno di un’abitazione in provincia di Modena, a Vignola, dopo essere caduto dal letto. Il Bimbo, secondo le prime ricostruzioni, era in casa con i genitori e i fratelli. I familiari avrebbero dato l’allarme intorno alle 18:00 chiamando il 118, ma l’intervento è stato inutile ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 marzo 2021) . Undi neanche un annomorto incon i genitori presenti nel. Il piccolo di 8era con i fratellini, con la mamma e con il papà.dal letto secondo quanto raccontato dai familiari, battendo violentemente la testa. Inutile l’intervento del 118. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’ac. Undi 8è morto nel pomeriggio all’interno di un’abitazione in provincia di Modena, a Vignola, dopo esseredal letto. Il, secondo le prime ricostruzioni, era incon i genitori e i fratelli. I familiari avrebbero dato l’allarme intorno alle 18:00 chiamando il 118, ma l’intervento è stato inutile ...

