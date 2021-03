Uomini e Donne | Megghi Galo è incita | deve interrompere la gravidanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime ore, ex corteggiatrice di, ha fatto un annuncio molto importante sui social. Ha infatti dichiarato, inizialmente col sorriso, di aspettare un bambino. La ragazza è fidanzato con Alessandro Piscopo, che ha ringraziato per la forza che gli sta dando in questi giorni. Attraverso il filmato pubblicato su Instagram, L'articolo

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - leleunz77719427 : RT @Lillylabionda: Gli uomini e le donne possono essere sexi a qualsiasi età, basta che state boni ?? - zazoomblog : Uomini e Donne le anticipazioni del 5 marzo: la decisione di Riccardo e Roberta - #Uomini #Donne #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Giacomo Czerny torna al centro dello studio didurante la nuova puntata per continuare la conoscenza con le sue corteggiatrici. Il 25enne videomaker non si è ancora legato a nessuna delle ragazze che hanno partecipato all'...... al suo posto, nel cast della quindicesima edizione dell' Isola dei Famosi , ci sarà Andrea Cerioli , ex protagonista del dating show d iin cui è stato tronista per per due volte. Il ...La quiete di una piccola cittadina nel sud della Svezia, Vetlanda, è stata infranta bruscamente nel primo pomeriggio da un ventenne che si è lanciato all'assalto dei ...Nelle ultime ore Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto un annuncio molto importante sui social. Ha infatti dichiarato, inizialmente ...