Salerno | docenti in fila e contenti per i vaccini

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi respira grande entusiasmo tra iinquesta mattina presso l’Istituto Santa Caterina da Siena, a Pastena per effettuare il vaccino contro il Covid. Tutti i prof ordinatamente in attesa di potersi sottoporre alla dose, mostrano felicità per l’avvio della campagna vaccinale. Per molti è l’unica soluzione per il ritorno in sicurezza tra i banchi di scuola in presenza. C’è stata la quasi totale adesione da parte del mondo della popolazione scolastica dichiamata dell’Asl per effettuare il vaccino. Preceduta da una serie di polemiche per i ritardi che si stavano registrando proprio nel comune capoluogo, la campagna vaccinale destinata al personale del mondo della scuola di, come ha assicurato l’Asl, procederà nella maniera più veloce possibile. Per mettere in ...