Quando e perché una canzone diventa la colonna sonora di un amore (anche senza Sanremo) (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it Leggi su lastampa (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it

Advertising

AlbertoBagnai : Quando Lascienza criticava l'Rt perché era utilizzato dal populista Johnson: - carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - AndreaDianetti : Ilary è perfetta per questi programmi, perché quando conduce dice oltre alla semplice conduzione tutto quello che p… - TeamElia3 : RT @peularis: Tommaso incredulo da Vera che non saluta il fidanzato durante le nomination perché lui il suo in studio quando faceva le nomi… - SWE3TXCARA : RT @drunk0nH: quando vi dico che sento Harry lontano è perché lo seguo dal 2013 e sono abituata ad un altro Harry stop -

Ultime Notizie dalla rete : Quando perché 'Bambini decapitati in Mozambico'. La denuncia di Save the Children Quando tutto è cominciato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo provato a scappare nel bosco ma hanno preso mio figlio più grande e lo hanno decapitato. Non abbiamo potuto far nulla perché ...

Eurogruppo "granitico": sostegno a economia fino a salda ripresa ... solo quando la situazione sanitaria sarà migliorata le misure economiche andranno gradualmente riorientate verso provvedimenti più mirati, e solo nel medio termine, quando la ripresa avrà preso ...

L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE tutto è cominciato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo provato a scappare nel bosco ma hanno preso mio figlio più grande e lo hanno decapitato. Non abbiamo potuto far nulla...... solola situazione sanitaria sarà migliorata le misure economiche andranno gradualmente riorientate verso provvedimenti più mirati, e solo nel medio termine,la ripresa avrà preso ...