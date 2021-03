Pasqua (ancora) sotto Covid-19: 7 italiani su 10 pronti a rinunciare ai festeggiamenti (Di giovedì 4 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta di nuovo col Covid: e quindi addio anche quest’anno a pic-nic, gite fuori porta, mini vacanze. Chiusi esattamente come l’anno scorso sempre per la stessa causa. Il Covid si è affezionato, non ci vuole proprio lasciare, anzi. Riprende vigore, arrivano le varianti e riaumentano i contagi. E così, se Natale si è festeggiato mestamente, Capodanno non ne parliamo, si dovrà rinunciare anche alla Colomba e all’Uovo in compagnia. Leggi anche › Dpcm di Pasqua: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile italiani pronti a rinunciare a festeggiare questa seconda Pasqua col ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 marzo 2021)e Pasquetta di nuovo col: e quindi addio anche quest’anno a pic-nic, gite fuori porta, mini vacanze. Chiusi esattamente come l’anno scorso sempre per la stessa causa. Ilsi è affezionato, non ci vuole proprio lasciare, anzi. Riprende vigore, arrivano le varianti e riaumentano i contagi. E così, se Natale si è festeggiato mestamente, Capodanno non ne parliamo, si dovràanche alla Colomba e all’Uovo in compagnia. Leggi anche › Dpcm di: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprilea festeggiare questa secondacol ...

