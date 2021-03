Ibrahimovic bloccato in autostrada per incidente: a rischio Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Brutto imprevisto per l'attaccante del Milan che rischia di saltare la terza puntata della kermesse musicale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 marzo 2021) Brutto imprevisto per l'attaccante del Milan che rischia di saltare la terza puntata della kermesse musicale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IlContiAndrea : ATTENZIONE SGUB @FQMagazineit @fattoquotidiano Zlatan #Ibrahimovic bloccato in autostrada per un incidente: risch… - _giulia_longo : RT @contechristino: Ibrahimovic bloccato in autostrada: Noi: #Sanremo2021 - itsjustgaia : RT @ahoy_mat: Pensando che questa serata - sta scorrendo tantissimo - ci ha regalato del trash - Ibrahimovic è bloccato in autostrada - non… - Domus13791900 : RT @fanpage: Ibra non è ancora arrivato all'Ariston, cosa è successo #Sanremo2021 - noivoielerose : Un saluto a Zlatan che ci sta seguendo in colonna in autostrada! -