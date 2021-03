Call of Duty: Warzone in un leak che suggerisce un bombardamento nucleare su Verdansk (Di giovedì 4 marzo 2021) Alcuni file scoperti dai giocatori di Call of Duty: Warzone suggeriscono che la stagione 2 finirà con la mappa battle royale, Verdansk, distrutta in un bombardamento nucleare. Il leak conferma che la stagione 2 di Warzone e Black Ops Cold War giungerà a una fine esplosiva mentre un nuovo evento "Plague" cancellerà la mappa di Verdansk. Gli zombi sono già arrivati ??nel battle royale multiplayer di Call of Duty e, andando avanti, sembra che la narrazione futura della modalità finirà in un disastro nucleare che sposterà l'azione su una nuova mappa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Alcuni file scoperti dai giocatori diofsuggeriscono che la stagione 2 finirà con la mappa battle royale,, distrutta in un. Ilconferma che la stagione 2 die Black Ops Cold War giungerà a una fine esplosiva mentre un nuovo evento "Plague" cancellerà la mappa di. Gli zombi sono già arrivati ??nel battle royale multiplayer diofe, andando avanti, sembra che la narrazione futura della modalità finirà in un disastroche sposterà l'azione su una nuova mappa. Leggi altro...

