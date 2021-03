**Ue: Meloni, solidarietà ad Orban, Ppe ora più subalterno a sinistra'** (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La mia solidarietà a Viktor Orbán e agli amici ungheresi. Senza Fidesz il Ppe sarà ancora più subalterno alla sinistra, allontanando la prospettiva di un bipolarismo europeo e di un centrodestra maturo e protagonista. Ci faremo carico di questa missione". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La miaa Viktor Orbán e agli amici ungheresi. Senza Fidesz il Ppe sarà ancora piùalla, allontanando la prospettiva di un bipolarismo europeo e di un centrodestra maturo e protagonista. Ci faremo carico di questa missione". Lo scrive su Twitter Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

