Green Game, i ragazzi del Dorso alla finalissima. (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.GreenGame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite. Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutte le informazioni e per le iscrizioni www..it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

boralanews : La classe II H è passata alla Finalissima del Campionato Nazionale del Riciclo dove rappresenterà Trieste contro le… - ilCiriaco : #Irpinia Green Game, gli studenti dell’Itis Dorso si qualificano per la finalissima - LeccoNews : “GREEN GAME DIGITAL”: L’ ENAIP DI LECCO STRAPPA IL PASS PER LE FINALI | 01/03/2021 - - NotizieAbruzzo : “Green Game”, a scuola di riciclo: gli studenti dell’IIs Majorana in finale -