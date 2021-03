Se un metro ora non basta più (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Cuomo Stai lontano da me. Più lontano, per favore Stai lontano da me. Più lontano, per favore. Le scene che ci vengono recapitate dalle strade della movida italiana, in questo anticipo di primavera che ha spinto molti concittadini e connazionali a bersi l'ultimo aperitivo prima di diventare arancioni-spritz, danno il quadro di un'Italia spensierata, disperatamente inconsapevole, ansiosa di godersi l'ultima scannucciata di libertà prima che diventi vigilata. Tutti insieme appassionatamente sui Navigli, a Trastevere, in via Caracciolo, perché del doman non c'è certezza, quindi godiamoci l'oggi. Nel mentre il mondo scientifico ci ammonisce: pagheremo caro, pagheremo tutti. Ieri è stato l'infettivologo Massimo Galli - una delle cassandre in servizio permanente effettivo, che vede sempre nero seppia e lo fa avvertendo di sperare di essere smentito, cosa ahinoi finora ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Cuomo Stai lontano da me. Più lontano, per favore Stai lontano da me. Più lontano, per favore. Le scene che ci vengono recapitate dalle strade della movida italiana, in questo anticipo di primavera che ha spinto molti concittadini e connazionali a bersi l'ultimo aperitivo prima di diventare arancioni-spritz, danno il quadro di un'Italia spensierata, disperatamente inconsapevole, ansiosa di godersi l'ultima scannucciata di libertà prima che diventi vigilata. Tutti insieme appassionatamente sui Navigli, a Trastevere, in via Caracciolo, perché del doman non c'è certezza, quindi godiamoci l'oggi. Nel mentre il mondo scientifico ci ammonisce: pagheremo caro, pagheremo tutti. Ieri è stato l'infettivologo Massimo Galli - una delle cassandre in servizio permanente effettivo, che vede sempre nero seppia e lo fa avvertendo di sperare di essere smentito, cosa ahinoi finora ...

VMilesMoralesV : ??MILES A SANREMO?? - GIORNO 1 - Sono in metro, in attesa del treno che mi porterà a Sanremo. Daisy viene con me, sta… - Ted0foro : @jamfive_ @apri_la_mente Ed ora non li stimi più, perchè ha espresso una valutazione su un politico da te stimato.… - MarcoTubiolo : @SCyranoDB @stanzaselvaggia Ovvio che per eradicare il virus dovresti fare davvero come in cina. Ma soldi, non c'è… - LadyMichaelis4 : Eh ma cazzo ?? sono in metro ora - Fiammy71 : @stanzaselvaggia purtroppo, di comportamenti scorretti, assembramenti, mancanze di rispetto varie, qui in città se… -