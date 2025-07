Il Giubileo in alto Savio fa tappa a Sant’Alberico

Il Giubileo in Alto Savio si arricchisce di una tappa speciale a Sant'Alberico, offrendo un’opportunità unica di immergersi nel patrimonio spirituale della Vallata del Savio. Nell’Anno Santo 2025, la "DMC - I percorsi del Savio" organizza affascinanti visite guidate nei luoghi sacri, tra chiese giubilari e antiche pievi, per far vivere ai visitatori un’esperienza di fede e cultura autentica. Preparati a scoprire il cuore spirituale della Romagna e lasciarti coinvolgere da un viaggio indimenticabile.

Proseguono, per l' Anno Santo 2025, le visite guidate nei luoghi sacri della Vallata del Savio. In quest'anno giubilare, la "DMC-Destination Management Company- I percorsi del Savio", che promuove il turismo di Vallata, organizza visite guidate per offrire a visitatori e appassionati un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore della Romagna, tra chiese giubilari, antiche pievi di Mercato Saraceno, la basilica benedettina di Santa Maria del Monte a Cesena, l'Eremo di Sant'Alberico di Capanne di Verghereto, il Santuario di Corzano e le chiese di San Piero in Bagno, e altri luoghi di interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti fino al mese di ottobre.

