Delitto di Garlasco Stasi resta in semilibertà Niente Dna dai rifiuti

Il caso di Garlasco si avvia verso una nuova fase, con Alberto Stasi che resta in semilibertà e le speranze di scoprire nuovi elementi di DNA sulla scena del crimine che si affievoliscono. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso della Procura generale di Milano, confermando la decisione di mantenere Stasi in regime di semi-libertà. Si apre così un capitolo che alimenta ancora di più il dibattito sulla verità e giustizia in questa intricata vicenda.

GARLASCO (Pavia) Due conferme, dai significati differenti. Resta in semilibertà Alberto Stasi, condannato in via definitiva e in carcere dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Ma si affievoliscono le possibilità di trovare del 'nuovo' Dna sulla scena del crimine. Ieri la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Milano contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza, dopo l'udienza dello scorso 9 aprile, aveva concesso la semilibertà a Stasi. Una 'vittoria' per i suoi difensori, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, che avevano chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile nel merito.

Delitto di Garlasco, lo strano sms di Paola Cappa: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” - Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a suscitare polemiche e misteri. Un nuovo indizio, rappresentato da uno strano sms di Paola Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, riaccende i riflettori sul caso.

