Roma e Milan pensano allo scambio in porta | Sportiello per Gollini idea concreta

Roma e Milan sono pronte a sorprendere con un'idea concreta: uno scambio tra portieri che potrebbe rivoluzionare le rispettive rosa. Mentre Svilar resta il titolare, il club giallorosso valuta un cambio strategico alle spalle del belga, puntando su Gollini dal Milan per rinforzare il reparto. Un movimento di mercato che, seppur silenzioso, potrebbe presto diventare protagonista delle prossime settimane di calciomercato.

Mile Svilar resta il titolare, ma in casa Roma si valuta un cambio tra i pali alle sue spalle. Il vice potrebbe arrivare dal Milan: i giallorossi lavorano a uno scambio con i rossoneri che porterebbe Gollini a Milano e Sportiello nella Capitale. Una mossa di mercato che nasce dal basso profilo, ma che potrebbe diventare presto realtà . Non si tocca Svilar, ma occhio alla porta. Nessun allarme, nessun ribaltone. Mile Svilar ha guadagnato sul campo i gradi da titolare e sarà lui il portiere della nuova Roma di Gasperini. Ma dietro di lui qualcosa potrebbe cambiare. Come rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Roma e Milan starebbero ragionando su uno scambio tra portieri di riserva: Pierluigi Gollini verso Milanello, Marco Sportiello in giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it