Ruggeri saluta l’Atalanta dopo 14 anni | Ho realizzato il mio sogno Pasalic rinnova

Dopo 14 anni di emozioni e successi con l'Atalanta, Matteo Ruggeri saluta il suo club del cuore per intraprendere una nuova avventura all’Atlético Madrid. Un sogno che si realizza, simbolo di crescita e determinazione. Con il rinnovo di Pasalic e questo importante passo, la Serie A perde un talento, ma spalanca le porte a un futuro brillante per Ruggeri. Ora, il suo cammino prosegue tra le grandi sfide europee.

Ora è ufficiale: Matteo Ruggeri è un nuovo giocatore dell' Atlético Madrid. Nella serata di martedì 1 luglio sono arrivati gli annunci del trasferimento dell'esterno sinistro di Zogno ai Colchoneros, per quella che sarà la seconda esperienza del classe 2002 con una maglia diversa da quella dell'Atalanta. D'altronde 'Rugge' è entrato per la prima volta a Zingonia nel 2011 e non ci è più uscito, se non per una stagione in prestito alla Salernitana (202122). Ora vola alla corte di Diego Simeone, che lo ha accolto con il suo soprannome 'Tigre'. "Racchiudere in un poche parole 14 anni vissuti con la maglia della mia città cucita sulla pelle non è assolutamente facile.