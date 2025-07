XX Settembre il rilancio La Fanfara dell’Arma contro degrado e illegalità

Il 22 settembre, una serata indimenticabile prenderà vita in piazza XX Settembre, unendo musica e impegno civico contro degrado e illegalità. Alle 20.30, la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze salirà sul palco per un concerto che celebra la rinascita e il senso di comunità. Un evento promosso da Confcommercio Ascom Bologna e il Comune, per riqualificare e riscoprire insieme questo spazio vitale. Non mancate!

Sarà una serata speciale quella in programma domani, alle 20.30, in piazza XX Settembre, l’area intorno al Cassero di Porta Galliera. Nell’ambito del progetto XXL piazza Libera, promosso da Confcommercio Ascom Bologna in coprogettazione con il Comune, per riqualificare l’area di piazza XX Settembre, andrà in scena il concerto della Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze. La serata, organizzata in collaborazione con il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Bologna, sarà un’occasione per celebrare i valori delle istituzioni e rafforzare il dialogo con la comunità attraverso la potenza simbolica e universale della musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - XX Settembre, il rilancio. La Fanfara dell’Arma contro degrado e illegalità

XX Settembre, il rilancio. La Fanfara dell'Arma contro degrado e illegalità

