Volley femminile mercato 2025 | i colpi di A1 realizzati e chi ha lasciato l’Italia

Dominato dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano, il mercato estivo di Serie A1 femminile si sta muovendo con scelte strategiche mirate a mantenere il suo status di eccellenza. Tra conferme e nuovi arrivi provenienti dall'estero, il campionato si prepara a un 2025 ricco di sfide emozionanti, mentre alcune stelle lasciano l’Italia per nuove avventure. Conegliano, come prevedibile, ha...

Il mercato estivo della Serie A1 femminile di volley procede senza strappi sensazionali dall'estero, ma con alcune operazioni mirate che promettono di rafforzare l'equilibrio del massimo campionato italiano. Dopo una stagione dominata in lungo e in largo dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano, capace di vincere tutte le competizioni disputate, la parola d'ordine sembra essere continuità , ma non mancano le novità . Conegliano, come prevedibile, ha confermato il nucleo vincente, andando a lavorare sulla panchina, che appare sempre più di qualità . Sono arrivate l'alzatrice Jenna Ewert e la centrale Matilde Munarini, entrata nella prima parte dell'estate nel giro della Nazionale maggiore, ma soprattutto è arrivata da Milano Nika Daalderop, che potrà essere un settimo elemento forse più efficace di Lukasik, pur preziosa nelle tante uscite della stagione scorsa.

