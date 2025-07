tre giorni per immedesimarsi al gran finale il talent di meda

tre giorni di emozioni e talento, in un crescendo di passione e creatività. Domani, sabato e domenica, il talent festival “Immedesimarsi” alla sua prima edizione trasformerà Meda nella capitale dello spettacolo, offrendo uno spettacolo unico di musica, danza e teatro. Dopo mesi di duro lavoro, nove giovani finalisti si sfideranno davanti al pubblico per conquistare il titolo di vincitore, un traguardo che consacrerà il loro sogno artistico. A decretare il vincitore sarà...

Domani, sabato e domenica va in scena “Immedesimarsi“, talent festival alla prima edizione. Un lungo weekend di musica, danza e teatro, tra spettacoli professionisti e giovani talenti emergenti. Dopo mesi di selezioni, formazione e crescita artistica, c’è la fase finale: con 9 giovani finalisti, provenienti dalle categorie teatro, danza e musica, si sfideranno davanti al pubblico per conquistare il titolo di vincitore. A decretare il vincitore di ogni categoria sarà il pubblico, attraverso un sistema di voto diretto. Il festival è stato ideato dal collettivo teatrale Kaleidos, in collaborazione con Choròs Teatro, Music Center Academy e Giselle, con il patrocinio e il contributo del Comune di Meda, come percorso formativo e performativo per giovani talenti, offrendo loro non solo visibilità, ma anche momenti di crescita grazie ai laboratori condotti da artisti e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it