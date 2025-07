Puccini parla all’uomo d’oggi Archivio Ricordi e le carte del maestro

Immaginate di entrare nel mondo di Giacomo Puccini, scoprendo i suoi ricordi e le sue passioni più profonde. L’Archivio Storico Ricordi ha creato Puccini Online, una piattaforma digitale innovativa pensata per avvicinare tutti alla genialità del maestro. Un vero e proprio scrigno di documenti e fonti, accessibile ovunque, che permette di esplorare il cuore pulsante delle sue opere e della sua vita. Perché conoscere Puccini oggi significa immergersi nel suo eterno genio.

Che piacere conoscere “di persona” Giacomo Puccini, entrare nel suo lavoro e nelle sue passioni. L’ Archivio Storico Ricordi ha ideato il portale digitale Puccini Online, una piattaforma aperta a tutti. Il sito web raccoglie informazioni legate alla figura e alla produzione del maestro, configurandosi come aggregatore delle principali fonti e infrastruttura che integra documenti diversi per una maggiore accessibilità dei materiali pucciniani. Pierluigi Ledda, direttore archivio Storico Ricordi, racconta: "Ci sono gli autografi di tutte le opere, tranne La Rondine, tutti i libretti, i bozzetti per le prime de La bohème, Tosca, Manon Lescaut, Madama Butterfly e Turandot e molto altro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it