Il viaggio del Mengo Musica ed emozioni nella ‘6 giorni’ del Prato tra giovani e big

Sei giorni al Mengo e la macchina organizzativa rodata da 21 anni è già in moto. Al Prato sono arrivate le prime transenne e partono le grandi manovre per la sei giorni che dall'8 al 13 luglio porterà ad Arezzo i protagonisti della musica italiana e circa 10mila spettatori a serata. Dall'atteso Lucio Corsi agli Afterhours di Manuel Agnelli, passando per l'apertura con la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvegnù, con tantissimi artisti sul palco e la chiusura con la data zero del tour mondiale di Pupo. Serate a ingresso gratuito ad eccezione del 12 luglio, e della serata inaugurale dell'8: il ricavato dell'evento a offerta "Sfioriamoci" sarà devoluto infatti alla famiglia di Paolo Benvegnù recentemente scomparso, i biglietti per il 12 luglio sono invece disponibili sul circuito Ticketone.